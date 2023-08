Arriva Nerone, prossima settimana torna il caldo anche in Sicilia

Calura estiva: Nerone fa il suo ritorno.

L’ardente calura di agosto torna in Italia, portando afa e temperature in aumento. Picchi di 40 gradi nel centro della Sardegna. Segnalati bollini arancioni.

Un’importante massa d’aria africana fa il suo ritorno nel nostro territorio. Al Sud, dal 16 agosto, farà nuovamente sentire la sua afa opprimente. Nei prossimi giorni, calura e afa si riaffacceranno, senza però toccare i picchi di calore di luglio, ma accompagneranno il Ferragosto con temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi al centro della Sardegna, insieme a un elevato tasso di umidità. Dopo una settimana di temperature relativamente miti, indicate dal bollino verde, entreranno in vigore i primi bollini arancioni, segnalati dal ministero della Salute.

Domenica, un vasto campo di alta pressione avvolge il territorio regionale, garantendo una giornata stabile e luminosa in tutta la Sicilia. Il litorale tirrenico è caratterizzato da cieli sereni o leggermente velati per l’intera giornata. Sul litorale ionico, sull’Appennino e nelle zone interne, si osservano nuvole sparse al mattino, che si intensificano nel pomeriggio.

Anche il litorale meridionale beneficia di un cielo prevalentemente sereno, eccezion fatta per qualche veloce annuvolamento serale. I venti, inizialmente moderati da nord-est, diminuiscono d’intensità e ruotano gradualmente verso settentrione. Le acque del Basso Tirreno, del Canale e del Mare di Sicilia sono poco mosse.

L’alta pressione in rinforzo nel bacino del Mediterraneo manterrà condizioni stabili e predominio di sole nei prossimi giorni su Campania, Calabria e Sicilia, con possibili annuvolamenti sporadici. Nel pomeriggio, le aree montuose dell’Appennino potrebbero riscontrare annuvolamenti più compatti, con la possibilità di qualche pioggia o rovescio sulle zone tra Sila e Aspromonte, nonché sulla regione del Ragusano.

Le temperature subiranno un graduale aumento, senza raggiungere livelli eccessivamente elevati. Lungo le coste e nelle pianure, le massime si aggireranno principalmente tra 30°C e 34°C, mentre le minime varieranno tra 18°C e 22°C.

Il bollettino del ministero della Salute sull’ondata di calore segnala temperature elevate, a partire dalla domenica 13 agosto, a Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Il bollino arancione avverte delle condizioni meteorologiche rischiose per la salute, soprattutto per i gruppi vulnerabili. Altre 9 città sono contrassegnate dal bollino giallo (indicante un livello di pre-allerta per condizioni meteorologiche che potrebbero precedere un’ondata di calore). Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Campobasso rientrano in questa categoria.

© Riproduzione riservata.