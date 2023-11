Basile: “Mareggiate confermano insicurezza Trazzera sul Mela”

Nella notte scorsa, la Trazzera sul Mela è stata devastata dalle forti mareggiate, confermando i timori espressi dal Sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile, qualche giorno fa. Il Sindaco ha sottolineato il suo disappunto riguardo a chi aveva minimizzato il problema per fini politici.

“Fa rabbia pensare che c’era (e c’è) chi contestava l’ovvietà per fini politici!! Solo qualche giorno fa, chiamato in causa da altri, ho dovuto commentare, dimostrandomi purtroppo un facile profeta, su una vicenda che ha dell’incredibile, dichiarando come i primi marosi avrebbero danneggiato la struttura. Questo è quanto accaduto stanotte”, ha dichiarato il Sindaco Basile.

Il Sindaco ha anche ribadito che, a seguito delle recenti mareggiate sul versante tirrenico, è emersa l’insicurezza della Trazzera sul Mela. Ha sottolineato di non essere intervenuto sulle questioni tecniche in quanto si affida agli esperti che avevano già evidenziato l’insicurezza della proposta progettuale, che non rientrava nella competenza della Città Metropolitana di Messina.

Basile ha espresso la necessità di concludere i lavori nel più breve tempo possibile per alleviare i disagi della popolazione e ha criticato l’uso poco produttivo delle risorse pubbliche nella realizzazione della Trazzera.

