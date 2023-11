Pedopornografia Minorile: arrestato 33enne a Messina

La Polizia di Stato ha compiuto un arresto in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico nella provincia di Messina. Il trentatreenne coinvolto è stato catturato come risultato di un’indagine condotta dalla Polizia Postale – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Messina, su segnalazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale di Roma.

L’indagine ha preso avvio grazie alla cooperazione internazionale di polizia, che ha permesso di individuare il soggetto responsabile della diffusione online di immagini di pornografia minorile. La Procura Distrettuale di Messina ha emesso un decreto di perquisizione locale, personale e informatica, che ha condotto all’arresto in flagranza.

Durante la perquisizione, è emerso un considerevole quantitativo di materiale che ritraeva minori, spesso in tenera età, vittime di abusi sessuali da parte di adulti. Questo materiale è stato trovato sui dispositivi informatici in uso al sospetto. Inoltre, all’interno di un hard-disk, è stata scoperta una vasta raccolta di foto scattate dallo stesso individuo a bambini e adolescenti, principalmente di sesso femminile, mediante l’utilizzo di un teleobiettivo.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla Procura della Repubblica di Patti, competente per territorio. È importante sottolineare che egli è considerato innocente fino a sentenza definitiva.

