Lega, Germanà: “Consolidamento sul territorio siciliano”

Il partito della Lega in Sicilia si prepara a una fase di riorganizzazione interna sotto la guida del neo commissario regionale Nino Germanà. Recentemente, Germanà ha convocato una riunione a Catania con i deputati eletti in Sicilia per delineare le strategie future del partito. “Stiamo lavorando alla riorganizzazione del partito puntando sul lavoro dei nove commissari provinciali, che avranno il compito di radicarsi sui territori e sulla struttura regionale che mi dovrà affiancare per dare maggiore impulso all’attività della Lega in Sicilia”, ha dichiarato Germanà.

Il commissario ha inoltre annunciato l’avvio di una campagna straordinaria di tesseramento che culminerà con il congresso regionale previsto entro la fine dell’anno. Germanà ha voluto sottolineare l’importanza della classe dirigente del partito, composta da sei deputati regionali, tre deputati alla Camera, un senatore, un europarlamentare e circa 400 amministratori locali tra sindaci, consiglieri e assessori. “In più occasioni ho ribadito che abbiamo una classe dirigente di tutto rispetto”, ha aggiunto.

La riunione tenutasi con i deputati siciliani è stata solo la prima di una serie di incontri che coinvolgeranno anche amministratori locali e militanti della Lega. Germanà ha spiegato: “Ho voluto organizzare la prima riunione con i deputati perché ognuno di loro rappresenta fette di territorio importanti”. Il confronto ha permesso di fare il punto della situazione in vista del prossimo vertice di maggioranza, che coinciderà con la ripresa dei lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). “È nostra intenzione rilanciare l’azione amministrativa a partire da diversi ddl depositati dalla Lega che fanno parte dell’accordo di governo sottoscritto con il Presidente Schifani”, ha aggiunto Germanà.

Inoltre, il commissario ha annunciato un importante evento del partito che si terrà a fine ottobre in Sicilia, al quale prenderà parte anche il vice premier Matteo Salvini. Questo appuntamento rappresenterà un momento cruciale per consolidare il radicamento del partito nell’isola e rafforzare l’attività politica in vista delle prossime sfide elettorali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo