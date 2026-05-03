Orlandina Volley chiude in casa con un 3-1 su San Lucido

L’Orlandina Volley conclude con una vittoria l’ultima partita casalinga della stagione, imponendosi al PalaValenti per 3-1 sul Volley San Lucido al termine di un confronto che ha visto le padrone di casa crescere progressivamente dopo un avvio in salita.

Il primo set è stato appannaggio della formazione ospite, capace di sfruttare un approccio più incisivo e alcune incertezze iniziali delle locali, chiudendo sul 21-25. A partire dal secondo parziale, tuttavia, l’andamento dell’incontro è cambiato: le giocatrici dell’Orlandina hanno aumentato l’intensità e la precisione, ristabilendo l’equilibrio con un netto 25-11, frutto di maggiore efficacia offensiva e solidità difensiva.

Nel terzo set la squadra guidata da coach Valmi Fontanot ha confermato il controllo del gioco, gestendo con attenzione le fasi decisive e imponendosi per 25-20. Nel quarto parziale, nonostante il tentativo di reazione del San Lucido, le padrone di casa hanno mantenuto il vantaggio, chiudendo sul 25-22 e assicurandosi il successo finale.

L’incontro ha rappresentato anche l’ultimo impegno stagionale davanti al pubblico del PalaValenti, in un contesto già segnato dalla promozione in Serie B1 ottenuta nelle settimane precedenti. Al termine della gara, la squadra si prepara ora ad affrontare l’ultima giornata di campionato.

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