Droga in cucina, 62enne arrestato con 500 dosi di Marijuana

In una risoluta azione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un 62enne, noto alle Forze dell’Ordine per reati simili, per detenzione ai fini di spaccio di Marijuana. L’uomo è stato sorpreso con una quantità significativa di droga nascosta all’interno della sua cucina, tra gli alimenti.

I militari avevano da tempo sotto osservazione il 62enne, che era stato ripetutamente visto frequentare luoghi noti per essere frequentati da consumatori di droghe. Questa vigilanza ha portato a specifici servizi di osservazione e pedinamento che hanno fornito prove sufficienti per eseguire una perquisizione nella sua abitazione.

All’interno della sua dispensa in cucina, i Carabinieri hanno fatto una scoperta scioccante: oltre 300 grammi di Marijuana erano nascosti in quattro vasetti in vetro, simili a quelli utilizzati per le conserve alimentari. Inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione e una somma di denaro sospetta, ritenuta il provento dell’attività illegale.

Grazie all’analisi tecnica di laboratorio effettuata dai Carabinieri del RIS di Messina, è emerso che dalla quantità di Marijuana sequestrata sarebbero potute essere ricavate oltre 500 dosi, destinate a essere immesse sulle piazze dello spaccio messinese.

Il 62enne è stato immediatamente arrestato e, dopo le procedure di rito, è stato confinato agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.

