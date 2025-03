Giuseppe Ettore presenta a Catania la “Fondazione Salute e Cultura”

Nel pomeriggio del 21 marzo, presso il Teatro Sangiorgi di Catania, è stata ufficialmente presentata la Fondazione Salute e Cultura, nata su impulso del professor Giuseppe Ettore (nella foto), direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ARNAS Garibaldi e ora presidente della nuova realtà. L’iniziativa nasce come risposta concreta a diverse criticità attuali, tra cui la denatalità, le disuguaglianze sociali, la violenza su donne e minori, la crisi del sistema sanitario, la dispersione scolastica e la povertà.

Nel corso dell’evento, Ettore ha evidenziato che «la salute e la cultura sono inseparabili per una società più giusta, più consapevole e più forte». Ha poi sottolineato come la salute non debba essere intesa esclusivamente come assenza di malattia, bensì come un equilibrio complessivo fisico, mentale e sociale, mentre la cultura rappresenta uno strumento di evoluzione e prevenzione.

Numerose le presenze istituzionali e del terzo settore a sostegno della Fondazione. Tra gli intervenuti, Paolo La Greca, vicesindaco di Catania; Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS; Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania; Antonino Raspanti (nella foto), vescovo di Acireale e presidente della CESI; Giuseppe Bellassai, questore di Catania; Giuseppe Giammanco, direttore generale ARNAS Garibaldi; Marco Biagianti, ex calciatore del Catania Calcio e attuale allenatore della Primavera.

Sono intervenuti anche Daniela Bianco, di The European House Ambrosetti, e Francesco Ciancitto della Commissione Affari Sociali della Camera, i quali hanno illustrato le criticità della sanità territoriale. Altri contributi significativi sono giunti da Paolo Ferrara (Fondazione Terre des Hommes), Massimo Scaccabarozzi (Fondazione Menarini), Emiliano Abramo (Comunità di Sant’Egidio), Antonello Piraneo (direttore de “La Sicilia”) e Alessandro Benedetti (Fondazione Meyer Firenze).

Durante l’incontro è stata trasmessa una presentazione audiovisiva seguita da un concerto diretto dal Maestro Fabio Raciti. Ettore ha concluso affermando: «Non inauguriamo solo una Fondazione. Inauguriamo una promessa».

© Riproduzione riservata.

