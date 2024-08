Fondazione Piccolo di Calanovella: debiti e controversie

Un acceso contenzioso ha coinvolto il Comune di Capo d’Orlando e la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. La questione è emersa durante la Conferenza dei Capigruppo del 6 agosto 2024, evidenziando la necessità di verificare l’accuratezza dei documenti finanziari dell’ente.

L’Avvocato Andrea Pruiti Ciarello, Presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, ha fornito un prezioso contributo alla discussione. Di conseguenza, si è deciso di integrare le precedenti comunicazioni del 2 agosto 2024 (prot. n. 25169) e del 7 agosto 2024 (prot. n. 0025827), a firma del Dottor Claudio Rizzo, Responsabile dell’Area Amministrativa.

Nell’ambito della prossima seduta consiliare del 10 agosto 2024, le autorità comunali dovranno verificare diversi debiti, tra cui quello nei confronti di SACE FCT spa, risultante dalla cessione di credito accettata dal Comune con nota prot. n. 29399 del 27 novembre 2014, firmata dall’allora Sindaco Sindoni, e successivamente riconosciuta con nota prot. n. 2308 del 23 gennaio 2017, firmata dal Sindaco Ingrillì. Altri debiti includono 10.008,25 euro, oltre spese e interessi, per il decreto ingiuntivo n. 201/2017; 14.579,00 euro, oltre spese e interessi, per il decreto ingiuntivo n. 202/2017, relativi alla mostra “Capo in Warhol” del 2015; e spese legali di 2.500,00 euro e 1.200,00 euro, rispettivamente per le sentenze CTP di Messina n. 2514/2019 e n. 2210/2019.

Le somme oggetto della convenzione 2014 tra il Comune e la Fondazione dovranno essere verificate per garantire che siano state correttamente iscritte in bilancio negli anni di validità della convenzione. Inoltre, sarà necessario confermare se il debito derivante dalla cessione del credito a SACE FCT sia stato debitamente registrato.

Il Comune di Capo d’Orlando dovrà anche assicurarsi che i decreti ingiuntivi del 2 agosto 2024 siano stati contabilizzati correttamente e che i crediti nei confronti della Fondazione siano stati soggetti a compensazione giudiziale o volontaria, con eventuali necessità di elisione contabile parziale.

Il Collegio dei Revisori Contabili è stato invitato a prendere tutte le misure necessarie per chiarire le operazioni degli uffici responsabili della redazione dei documenti contabili e per verificare la veridicità dei documenti finanziari, assicurando il rispetto dei principi contabili degli enti locali.

Il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e il Responsabile dell’Area Amministrativa sono stati sollecitati a compiere tutte le azioni necessarie per permettere agli scriventi di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Il Collegio dei Revisori è inoltre chiamato a redigere una relazione sulle problematiche evidenziate, come riportato nella nota del 22 giugno 2021 (prot. n. 0018877) della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune.

I Consiglieri Comunali firmatari di questa richiesta sono: Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio.

