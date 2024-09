Convegno, esperti e architetti analizzano il decreto “Salva Casa”

L’Ordine degli Architetti di Agrigento, insieme alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, organizza un convegno che si terrà venerdì prossimo presso l’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone. L’incontro, previsto alle 15, sarà incentrato sulla necessità di recepire in Sicilia il decreto Salva Casa, norma che ha l’obiettivo di promuovere la rigenerazione del patrimonio edilizio. All’evento collaborano diverse istituzioni e associazioni, tra cui “Il Sole 24 Ore”, la Rete delle Professioni Tecniche, l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, l’ANCE di Agrigento, l’Ente Parco Valle dei Templi e vari organismi di rappresentanza degli architetti.

Il presidente dell’Ordine degli Architetti, Rino La Mendola, ha spiegato che il fine del convegno è quello di stimolare il dibattito attorno alla riforma, offrendo diversi punti di vista e coinvolgendo il legislatore regionale. “L’obiettivo – dichiara La Mendola – è quello di alimentare il dibattito sulla riforma partendo da più punti di vista e di offrire contestualmente il contributo degli addetti ai lavori e al legislatore regionale, impegnato nel recepimento del decreto, oggi applicabile solo parzialmente sul territorio siciliano”.

Il giornalista Giuseppe Latour de “Il Sole 24 Ore” modererà i lavori, che saranno suddivisi in due sessioni. Durante la prima, interverranno esperti del Consiglio Nazionale degli Architetti e del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, tra cui Anna Buzzacchi, Antonio Lucchese e Fabrizio Pistolesi. Nella seconda sessione si terrà una tavola rotonda sulla riforma normativa per l’edilizia e il recepimento in Sicilia del decreto Salva Casa, con la partecipazione di rappresentanti regionali, professionisti tecnici e vari presidenti degli Ordini degli Architetti di diverse città italiane. Tra i relatori, anche Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, il cui dipartimento è incaricato di redigere la legge regionale per il recepimento del decreto.

Concludendo, La Mendola ha espresso fiducia in un rapido recepimento della norma: “Auspichiamo un analogo, celere e proficuo recepimento del decreto Salva Casa, affinché la Sicilia possa pienamente fruire delle novità introdotte dalla norma nazionale che segna una tappa rilevante lungo il percorso per il recupero e la rigenerazione del nostro patrimonio edilizio”.

