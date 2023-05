Carabinieri Isole Eolie: denunce per droga e abusivismo edilizio

Isole Eolie: Operazione Speciale dei Carabinieri.

Denunce e segnalazioni per droga e abusivismo edilizio.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno attuato un’operazione speciale di controllo del territorio nelle Isole Eolie. L’obiettivo era prevenire e contrastare i reati, compresi i furti, il traffico di droga, le violazioni del Codice della Strada e ogni forma di comportamento illecito che potesse minacciare la sicurezza dei cittadini.

I controlli sono stati intensificati con l’impiego di pattuglie e posti di controllo, anche durante le ore notturne. Durante i controlli stradali, i Carabinieri hanno fermato e controllato più di 500 persone e oltre 250 veicoli. Numerose violazioni al Codice della Strada sono state contestate, tra cui guida pericolosa, mancato utilizzo del casco (con conseguente sequestro di due motocicli) e mancanza di copertura assicurativa.

Inoltre, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina per uso di droghe. Erano in possesso di piccole quantità di marijuana, cocaina e hashish destinate al consumo personale. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti pericolosi e per guida senza patente.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno anche denunciato quattro persone coinvolte in abusivismo edilizio. Due di loro erano i committenti, mentre gli altri due erano gli esecutori dei lavori. Avevano realizzato illegalmente una fossa imhoff senza ottenere i necessari permessi di costruzione e pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici e igienico-sanitari.

Questi controlli straordinari del territorio, che si aggiungono alle attività di pattugliamento quotidiano svolte dagli Arma competenti sulle Isole Eolie, continueranno regolarmente, specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva. L’obiettivo è garantire un’azione preventiva ed efficace contro ogni forma di illegalità e comportamento che minacci la tranquillità e la bellezza di queste aree.

