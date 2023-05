Cantiere edile sospeso: titolare denunciato per gravi carenze di sicurezza

Denuncia e ammende: sospeso cantiere edile a Messina per gravi carenze di sicurezza scoperte durante il controllo.

In seguito alle azioni di prevenzione e repressione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro e all’emersione del lavoro nero, promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Messina Centro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo su un cantiere edile situato nella città di Messina.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno condotto approfondite verifiche in tutti gli ambiti dove potevano sorgere situazioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché violazioni inerenti agli aspetti contrattuali e previdenziali. A seguito dei controlli, i militari hanno accertato varie violazioni della normativa di settore, in particolare la mancanza di precauzioni per prevenire il rischio di caduta degli operai che lavoravano in altezze elevate e la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Il titolare del cantiere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono state inflitte ammende e sanzioni per un importo complessivo superiore ai 50.000 euro. Contestualmente, l’attività del cantiere è stata sospesa a causa delle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, è importante sottolineare che tutti i lavoratori presenti sul cantiere durante il controllo effettuato dai Carabinieri erano in regola.

