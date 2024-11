Ritrovato Giuseppe Castelli, 81enne scomparso a Spadafora

Un uomo di 81 anni, Giuseppe Castelli, è stato ritrovato in stato confusionale nella tarda mattinata di oggi in contrada Mastroneri, a circa 5 chilometri dall’abitato di San Martino, frazione di Spadafora (ME). L’anziano si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione la sera del 3 novembre, senza più dare notizie di sé, evento che ha indotto la moglie a segnalarne la scomparsa alla stazione locale dei Carabinieri di Spadafora. Immediatamente attivatesi, le autorità hanno organizzato una vasta operazione di ricerca, concentrata soprattutto nelle campagne circostanti il centro abitato di San Martino.

La Prefettura di Messina, allertata dalle forze dell’ordine, ha disposto l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Alle operazioni hanno preso parte i Carabinieri della Stazione di Spadafora e della Compagnia di Milazzo, affiancati dai Vigili del Fuoco e dalle altre Forze di Polizia, nonché da enti di protezione civile. In particolare, sul luogo sono intervenuti anche i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, specializzato nelle ricerche in aree rurali difficili da esplorare, e squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, dotate di tecnologie avanzate e di unità cinofile. L’operazione è stata ulteriormente supportata da un elicottero dell’Arma, che ha perlustrato dall’alto le aree circostanti.

La complessa rete di ricerca ha consentito di individuare l’anziano in una valle a circa 300 metri dalla più vicina strada sterrata, dove una squadra di Carabinieri lo ha ritrovato disteso. L’uomo, che aveva trascorso molte ore nelle campagne senza nutrirsi, è stato trovato visibilmente affaticato e in stato confusionale, ma nel complesso in buone condizioni di salute. Dopo il recupero, Castelli è stato trasportato all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici necessari per valutare il suo stato di salute.

