Anniversario CRI, conferita medaglia benemerenza Alpini Messina

In occasione del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, è stata conferita al Gruppo Alpini di Messina la Medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza” nella classe di “Bronzo”. La cerimonia si è svolta presso l’aula magna dell’Università di Messina.

La Benemerenza è stata assegnata per riconoscere il notevole spirito di sacrificio e l’assoluta abnegazione dimostrata dal Gruppo Alpini di Messina durante l’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, come dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2020. La motivazione ha sottolineato la loro alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali e ai principi della Croce Rossa Italiana. La pergamena di Benemerenza è stata firmata dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro, e dal segretario generale Cecilia Crescioli, a Roma il 2 febbraio 2024, con numero d’ordine 359.

La cerimonia è stata presieduta dalla rettrice Giovanna Spatari e dal presidente Antonio Chimicata, con la partecipazione del presidente della CRI Sicilia Stefano Principato. Erano presenti anche la vicepresidente Franca Melita e l’ispettrice delle infermiere volontarie del Comitato, Adele Vermiglio.

La pergamena è stata consegnata da Maria Lembo, componente del Consiglio Direttivo del Comitato, e ritirata dal capogruppo Giuseppe Minissale, accompagnato dal generale Ilario Ciardi. Il capogruppo Minissale ha espresso il suo orgoglio dichiarando: “Con orgoglio ho avuto il piacere di ritirare la pergamena a nome di tutti gli Alpini di Messina, che in maniera ordinata e silente operano in tante forme di volontariato, in associazioni, parrocchie e laboratori medici, a loro va il plauso della città, mio e dell’Associazione Nazionale Alpini che rappresento.”

Il momento solenne della cerimonia è stato scandito dalla consegna di una moderna ambulanza, donata da importanti realtà economiche cittadine. Successivamente sono state conferite benemerenze ad alcune aziende e croci di lungo servizio alle crocerossine e ai volontari.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo