Asp Messina, Cuori Ribelli: missioni sanitarie pediatriche in Africa

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha ufficializzato l’avvio del progetto “Cuori Ribelli”, frutto di una collaborazione internazionale volta alla cura delle cardiopatie congenite infantili nei paesi africani. L’iniziativa è sviluppata in sinergia con il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina e l’associazione “Una Voce per Padre Pio”, e prevede interventi clinici e programmi di formazione sanitaria.

La convenzione, firmata dal direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, dal direttore del Ccpm Salvatore Agati e dal presidente dell’associazione Vincenzo Palumbo, stabilisce l’organizzazione di missioni all’estero con l’obiettivo di fornire trattamenti chirurgici gratuiti a pazienti pediatrici. Per i casi clinici più complessi, si prevede il trasferimento in Italia.

Il piano include anche un percorso di formazione per operatori sanitari africani presso il Ccpm, attraverso corsi teorico-pratici e tirocini della durata di un anno. Il Ccpm, struttura di riferimento per l’innovazione medica, è inserito nel Piano Mattei del Governo italiano per la cooperazione sanitaria.

Il centro ha già realizzato oltre 1800 interventi in contesti internazionali, consolidando la propria posizione nella sanità umanitaria.

L’impegno annuale prevede l’invio di un’equipe specializzata in cardiochirurgia pediatrica per quattro missioni. L’associazione “Una Voce per Padre Pio”, che attualmente collabora esclusivamente con l’Asp di Messina e l’Istituto Gaslini di Genova, fornirà farmaci, materiali sanitari e si occuperà della logistica dei trasferimenti internazionali.

“La Direzione Strategica dell’Asp di Messina – dichiarano Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi – considera il progetto un segnale concreto dell’impegno dell’azienda nel sostegno alla cooperazione internazionale, finalizzata alla formazione del personale locale e alla promozione della salute nei contesti più vulnerabili”.

