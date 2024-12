Tony Cairoli e 24MX, annunciata nuova partnership strategica

Tony Cairoli, icona mondiale del motocross con ben nove titoli iridati, ha ufficializzato una collaborazione con 24MX, leader europeo nell’e-commerce dedicato al motocross e all’enduro. La partnership rappresenta un connubio strategico tra il prestigio sportivo di Cairoli e l’ampia gamma di prodotti offerti da 24MX, consolidando ulteriormente il legame tra il campione e i suoi numerosi fan.

24MX è riconosciuto come punto di riferimento nel settore, grazie a un catalogo completo che include articoli di alta qualità dei migliori marchi e una selezione esclusiva di prodotti sviluppati internamente. Sul sito ufficiale, www.24mx.it, i motociclisti, siano essi principianti o esperti, trovano soluzioni che rispondono a ogni esigenza, caratterizzate da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il campione siciliano ha espresso soddisfazione per l’accordo: “Sono molto felice di essere supportato dalla famiglia di 24MX. Da appassionato di motocross, scelgo sempre i migliori prodotti per me e per le mie moto. Oggi 24MX offre la più ampia selezione in Europa, ed è la scelta ideale.”

Dal canto suo, 24MX ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Siamo entusiasti di collaborare con Tony Cairoli, un pilota leggendario e secondo nella classifica dei più vincenti della storia del motocross. Siamo certi che i suoi fan, appassionati autentici, troveranno nella nostra offerta tutto ciò che serve per vivere al meglio questo sport.”

Questa collaborazione promette di portare benefici sia agli appassionati che agli aspiranti motociclisti, con prodotti esclusivi e contenuti speciali incentrati sulla straordinaria carriera di Antonio Cairoli.

