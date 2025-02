Dirigente del Policlinico sospeso per 30 giorni per mobbing e molestie

Un dirigente di un ufficio di rilievo all’interno dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina è stato sospeso per trenta giorni a seguito di due denunce presentate nei suoi confronti. Le accuse riguardano presunti episodi di mobbing e molestie sessuali, segnalati in due distinte querele depositate all’autorità giudiziaria in periodi differenti: la prima lo scorso novembre, la seconda poco più di un mese fa.

Al fine di garantire la tutela delle due donne che hanno sporto denuncia, non sono stati divulgati né il nome del dirigente né dettagli specifici sul ruolo ricoperto all’interno della struttura ospedaliera. Gli episodi contestati si sarebbero verificati nel tempo, all’interno del medesimo ambiente lavorativo in cui le due presunte vittime operavano insieme all’uomo ora sotto provvedimento disciplinare.

Il dirigente interessato dalla sospensione è una figura professionale di rilievo, con un curriculum caratterizzato da docenze, encomi e riconoscimenti in ambito organizzativo. Tuttavia, le contestazioni mosse nei suoi confronti hanno indotto la direzione strategica del Policlinico ad adottare una misura temporanea di allontanamento dall’incarico, attualmente in corso.

