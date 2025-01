[VIDEO] Conducente ubriaco guida contromano sulla Messina-Catania

Un grave incidente è stato sfiorato sulla tratta autostradale Messina-Catania a causa di un conducente in evidente stato di alterazione psicofisica che ha guidato contromano per oltre 20 chilometri. L’episodio, avvenuto nei pressi dello svincolo di Acireale durante le ore notturne, è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). L’uomo, un 36enne della provincia di Enna, era alla guida di una Fiat Panda quando, in preda all’alcol, ha invertito il senso di marcia posizionandosi sulla corsia di sorpasso.

L’evento ha scatenato numerose chiamate al numero di emergenza, segnalando l’estrema pericolosità della situazione. La Polizia Stradale, con l’ausilio di una squadra di viabilità del CAS, ha attivato immediatamente le procedure di emergenza. Grazie al tempestivo intervento, il conducente è stato fermato, evitando conseguenze peggiori, e la sicurezza del tratto autostradale è stata ripristinata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, anche per reati specifici, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida contromano in autostrada. Le autorità hanno proceduto al ritiro immediato della patente, che sarà revocata, e all’applicazione di sanzioni sia penali sia amministrative.

