Squadre in campo per il Campionato Provinciale CSAIN di calcio a cinque

Ha preso ufficialmente il via il Campionato Provinciale CSAIN di Messina di calcio a cinque, riservato alle categorie “Dilettanti” e “Amatori”. L’evento sportivo è aperto alla partecipazione di ASD, SSD e squadre aziendali e si svolge presso gli impianti de La Pineta Sport Club, situati in via Torrente Trapani a Messina.

Sette le squadre in gara: ASD Gioco Sport, ASD SIAC, ASD Real Contesse, ASD St. Cecilia’s, La Cantera Futbol, SSD Circolo del Tirreno e Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. Il campionato permetterà di assegnare i titoli provinciali e di qualificare le migliori formazioni alle Finali Regionali e Nazionali CSAIN, ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Sono inoltre previsti riconoscimenti individuali per i giocatori che si distingueranno per abilità tecniche e comportamenti improntati al fair play.

Risultati, classifiche e aggiornamenti saranno consultabili sul sito ufficiale www.csainsicilia.it e sull’app CSAIN Sicilia. Il torneo sarà inoltre seguito dalle pagine social dedicate al calcio messinese dell’Ente. Tutte le gare saranno riprese grazie alla tecnologia Golcam, mentre la direzione di gara è affidata agli arbitri del Comitato Provinciale CSAIN.

Parallelamente, grazie alla collaborazione tra CSAIN Messina, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione di Messina, ASD Gioco Sport e La Pineta Sport Club, è stato istituito il primo Campionato Provinciale di Calcio Camminato CSAIN-UNVS. La competizione è riservata agli Over 50, Over 60 e Over 70, con la possibilità per le squadre vincitrici di accedere alle Finali Nazionali CSAIN e UNVS, Associazione Benemerita del CONI.

