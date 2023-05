Questura di Palermo: accolta la reliquia del Beato Padre Pino Puglisi

La Questura di Palermo accoglie la reliquia del Beato Padre Pino Puglisi nel trentesimo anniversario della sua uccisione.

La Questura di Palermo diventa il luogo simbolo dell’omaggio al Beato Padre Pino Puglisi nel trentesimo anniversario del suo tragico assassinio per mano mafiosa avvenuto il 15 settembre 1993. Dalle ore 11:00 di oggi e fino alle 18:00 di domani, la reliquia del Beato, il cui martirio “in odium fidei” è stato riconosciuto dalla Chiesa cattolica nel 2013, sarà esposta nel chiostro della Questura.

La cerimonia di esposizione della reliquia è stata accompagnata da un’importante presenza di autorità civili, militari e numerose scolaresche cittadine. Durante l’evento, sono intervenuti il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, l’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, e il Cappellano della Polizia di Stato, don Massimiliano Purpura.

Nel suo discorso, l’Arcivescovo di Palermo ha sottolineato il significato profondo della reliquia, che richiama la responsabilità di tutti nella costruzione di una società più umana. Ha espresso la convinzione che luoghi come la Questura possano diventare veicoli del messaggio di impegno per la giustizia e la fede, un impegno condiviso con martiri come Pino Puglisi, che hanno sacrificato la propria vita per combattere il male, in particolare la mafia. L’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza di essere dalla parte dei più fragili e ha esortato cittadini e rappresentanti delle istituzioni a seguire l’esempio del Beato Puglisi.

Il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha evidenziato che l’iniziativa, che coinvolge tutte le Questure dell’Isola, mira a mantenere vivo il ricordo del coraggioso parroco di Brancaccio. Padre Pino Puglisi è riuscito a lasciare un’impronta indelebile nella comunità, riuscendo a strappare molti giovani dal percorso di criminalità, offrendo loro luoghi di incontro, studio e svago. Grazie alla sua dedizione nel promuovere i valori della fratellanza e del rispetto della legalità, Padre Pino si è attirato l’ostilità dei boss mafiosi.

La presenza della reliquia nella Questura di Palermo e le iniziative che coinvolgono tutte le Questure dell’Isola servono a mantenere vivo il ricordo di Padre Pino Puglisi, diffondendo il suo messaggio di speranza e di lotta contro la mafia. La figura del Beato rappresenta un faro di coraggio e impegno per tutti coloro che desiderano costruire una società più giusta e libera dal crimine organizzato.

© Riproduzione riservata.