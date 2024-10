Celebrità e grandi auto alla Targa Florio Classica 2024

La Targa Florio Classica 2024 ha avuto un avvio entusiasmante, con la cerimonia di partenza tenutasi giovedì sera a Piazza Verdi, Palermo. Oltre 230 vetture storiche e moderne, tra cui Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes, Alfa Romeo e Bugatti, hanno sfilato per le strade siciliane, dando il via a una delle competizioni più prestigiose del Campionato Italiano Grandi Eventi. La prima tappa ha portato gli equipaggi attraverso le suggestive Saline del Trapanese, tra paesaggi di grande fascino e un pubblico caloroso che ha accolto con entusiasmo ogni singolo passaggio.

Tra le vetture in gara, particolare attenzione ha attirato la Mercedes-Benz 2-Litre, condotta da Marcus Breitschwerdt e Gaetano Derosa, giunta in Sicilia per celebrare il centenario della prima vittoria di Mercedes-Benz nella Targa Florio del 1924. Altri modelli di spicco includono la Fiat 508C di Francesco e Giuseppe Di Pietra e la Porsche 356 A di Massimo Bisi e Claudio Cattivelli.

Il percorso della giornata ha attraversato alcune delle località più caratteristiche della Sicilia occidentale, tra cui Alcamo, Gibellina e Marsala. Dopo una pausa alle Cantine Florio, gli equipaggi hanno proseguito verso Trapani ed Erice, per poi fare ritorno a Palermo, al Marina Yachting. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha sottolineato l’importanza storica e culturale della tappa, evidenziando il contributo della città di Campobello di Mazara alla disciplina della regolarità. Domani, gli equipaggi affronteranno la seconda tappa, sul Circuito delle Madonie, che ricalca i tre tracciati storici della Targa Florio, per un totale di 324,77 km.

Tra le personalità di spicco presenti, figurano Carlo Cracco, in gara su una Mercedes 300 SL, e l’attore Mariano Di Vaio, al volante di una Porsche 911 Carrera 4. L’attore americano Erik Haugen, presente in qualità di concorrente, sta raccogliendo materiale per un documentario su figure leggendarie come Tazio Nuvolari ed Enzo Ferrari.

Domenica 13 ottobre si terrà il Trofeo Monreale, prova facoltativa che condurrà le vetture fino al Duomo di Monreale, concludendo la competizione con una serie di prove di precisione e la cerimonia di premiazione finale.

