Il generale Del Monaco visita i Carabinieri di Piraino e Sinagra

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato nella giornata di ieri le Stazioni dell’Arma di Piraino e Sinagra, entrambe dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Patti.

L’ufficiale generale, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Patti, Capitano Giuseppe Rinella, è stato ricevuto nei due presidi dai rispettivi Comandanti di Stazione e dai militari in servizio.

Nel corso degli incontri, Del Monaco ha approfondito gli aspetti operativi e le caratteristiche sociali dei territori di Piraino e Sinagra, soffermandosi sulle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri. Il Generale ha espresso al personale il proprio apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate nell’espletamento dei compiti istituzionali.

Durante la visita è stata inoltre richiamata la funzione svolta dalle Stazioni dell’Arma nel sistema di controllo del territorio. Il Comandante della Legione le ha indicate come «presidi di legalità e punti di riferimento imprescindibili per la cittadinanza», evidenziando l’importanza della presenza capillare dei Carabinieri nelle comunità.

Del Monaco ha sottolineato anche i principi che devono caratterizzare l’attività quotidiana dei militari, richiamando «l’esempio, lo stile militare e la prossimità al cittadino» quali elementi identificativi del servizio prestato dall’Arma.

Al termine degli incontri, il Generale ha invitato i Carabinieri delle due Stazioni a proseguire nell’attività di prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità, mantenendo costante l’attenzione nei confronti della popolazione e, in particolare, delle fasce sociali maggiormente vulnerabili.

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