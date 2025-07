Fazzino domina la 26ª Cronoscalata Giarre – Montesalice Milo

Sotto un sole implacabile e temperature elevate, si è disputata la 26ª Cronoscalata Giarre–Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, promossa dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse con il patrocinio di Regione Siciliana, Città Metropolitana di Catania, Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina e Pro Loco di Milo. Al termine delle due manche ha primeggiato Luigi Fazzino su Osella Pa 2000, con il tempo complessivo di 6’48”21. “Ritrovare ritmo e fiducia dopo l’incidente di Alghero è stato fondamentale”, ha commentato il pilota melillese. In seconda posizione si è classificato Agostino Bonforte (Nova Proto) in 7’13”99, seguito da Antonino Salamone (Bulla Cms) in 7’21”86.

Buona prova di Orazio Maccarrone (Gloria Cp7), quarto in 7’31”21. Completano la top ten, nell’ordine: Francesco Ferragina, Concetto Maria La Spina, Giacomo Ferrazzano, Carmelo Martella, Giovanni Carfì e Rosario Alessi. Nel tricolore Bicilindriche ha vinto Angelo Mercuri (Fiat 500) in 8’55”45, davanti a Mirko Paletta e Antonino Caltabiano. Tra le Auto Storiche si è imposto Gaetano Palumbo (Symbol) con 7’56”66, secondo Antonio Piazza e terzo Luigi Cosentino. La competizione ha registrato ritiri eccellenti: Samuele Cassibba è uscito di scena per foratura e poi testacoda; Michele Puglisi, secondo al termine della prima manche, ha abbandonato per guasto tecnico prima della fase finale. “È stata una manifestazione di alto livello e correttezza in pista”, ha dichiarato Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club Acireale. “Ringrazio staff e volontari”, ha aggiunto Maccarrone, anima della Scuderia Giarre Corse. L’evento, trasmesso in diretta da Etna Channel e sul canale YouTube Naxos Proracing, ha coinvolto il pubblico anche tramite maxi schermi alla partenza e all’arrivo.

