Pronto Soccorso Piemonte, la Cisl Fp sollecita il confronto sindacale

La prevista sospensione temporanea delle attività del Pronto Soccorso del Piemonte, necessaria per consentire interventi di manutenzione e adeguamento, riporta al centro la gestione del personale coinvolto. La Cisl Fp Messina chiede all’Amministrazione procedure definite e trasparenti per la ricollocazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai precari.

Il sindacato aveva già sollecitato un confronto con una nota del 20 agosto 2026, acquisita dall’Istituto con protocollo n. 0012656/2026, chiedendo di conoscere criteri, modalità e tempi degli spostamenti. Il tavolo, tuttavia, non sarebbe stato ancora convocato.

Secondo la Cisl Fp, il personale precario potrebbe trovarsi nella condizione di dover valutare destinazioni prospettate informalmente. Per questo l’organizzazione sindacale richiama il rispetto del CCNL e propone di utilizzare anche la graduatoria di mobilità interna volontaria, nella quale sono già indicate le preferenze dei dipendenti.

«La ricollocazione del personale deve avvenire attraverso procedure chiare, criteri trasparenti e regole uguali per tutti», afferma la segretaria generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri. Il sindacato ha inoltre formalizzato una diffida, concedendo all’Amministrazione due giorni dal ricevimento per convocare il confronto.

La Cisl Fp sostiene inoltre che il rafforzamento dei pronto soccorso e dei servizi di emergenza-urgenza, diagnostici, terapeutici e territoriali avrebbe dovuto prevedere assunzioni straordinarie di infermieri, Oss, tecnici di radiologia, ostetriche e personale della riabilitazione. Gli interventi, secondo il sindacato, dovrebbero interessare in maniera omogenea Asp Messina, Aou G. Martino e A/O Papardo, tenendo conto degli accessi quotidiani e della valutazione del rischio clinico, nel rispetto del Dlgs 81/2008 e, ove necessario, attraverso manifestazioni d’interesse.

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