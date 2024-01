La Scuola nello spazio, i preparativi per l’incontro con gli astronauti

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea si prepara con entusiasmo per un incontro straordinario con gli astronauti della missione Axiom 3. Ventidue studenti delle terze classi avranno l’opportunità unica di rivolgere domande dirette agli astronauti in un collegamento radio in diretta. L’evento è fissato per mercoledì 24 gennaio alle 15:37:22 e sarà trasmesso in diretta anche su CanaleSicilia.

