Hidden, a Messina anteprima nazionale il film di Giuseppe Lo Conti

Giovedì 24 aprile alle ore 20.30, il Multisala Apollo di Messina ospiterà l’anteprima nazionale del film Hidden – Sepolto nell’ombra, scritto e diretto dal regista Giuseppe Lo Conti, originario di Savoca. Il thriller psicologico è prodotto da Dark Eagle Film Production, fondata dallo stesso autore, in collaborazione con Insurgence, società di produzione e distribuzione con sede a Los Angeles.

Il cast include Daniele Ferrari, Sara Pallini, Raffaele Taddei, Leonie Reéne Klein, Antonio Corazza, Elena Faccio, Emanuela Trovato e Giovanni Carta. Il regista sarà presente in sala per introdurre l’opera e incontrare il pubblico.

Lo Conti descrive Hidden come un progetto profondamente personale, nato dal desiderio di indagare le zone oscure dell’animo umano e di creare un’esperienza che coinvolga lo spettatore nel profondo. Il regista sottolinea l’importanza dell’anteprima nazionale come traguardo simbolico e momento di grande emozione, ricordando con orgoglio le sue origini savocesi e il percorso che lo ha portato fino al cinema internazionale.

Il film segue la storia di Giulia e Tommaso, due sopravvissuti a una violenta aggressione, che si ritrovano coinvolti in una spirale di misteri e inganni. L’identità del protagonista viene progressivamente messa in discussione, fino a una rivelazione finale che lega vittima e carnefice in modo profondo e inquietante.

Hidden – Sepolto nell’ombra verrà successivamente distribuito in streaming, dopo il debutto ufficiale nelle sale.

