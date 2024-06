Bonus Affitti, in Sicilia nuovo aiuto economico per le famiglie

Il Governo Schifani e l’Assessore Aricò hanno annunciato un significativo aiuto economico per gli inquilini siciliani attraverso il Bonus Affitti. Questa iniziativa mira a mitigare le difficoltà crescenti delle famiglie nell’affrontare i costi degli affitti, in un contesto dove l’acquisto di case è sempre più difficoltoso a causa dell’aumento dei tassi d’interesse sui mutui.

Negli ultimi anni, molte famiglie sono state costrette a ricorrere all’affitto, anche a causa della diffusione delle formule locative brevi, particolarmente redditizie in una regione a vocazione turistica come la Sicilia. Questa tendenza ha contribuito a un significativo aumento degli affitti tradizionali. La crescita esponenziale dei portali dedicati all’affitto breve, come Airbnb, che è passato da 8.000 annunci nel 2017 a oltre 16.000 nel 2023, evidenzia questa dinamica. A Palermo, ad esempio, ci sono circa 3.000 annunci per affitti brevi, contro meno di 1.000 per locazioni tradizionali.

Di fronte a questa situazione, il Governo Schifani ha approvato il Bando Bonus Affitti, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà. L’Assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò, ha dichiarato che la dotazione finanziaria di 21,4 milioni di euro è stata approvata dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione del Ministero delle Infrastrutture.

Queste risorse saranno destinate a chi ha un contratto di locazione per abitazioni pubbliche, private o di edilizia popolare con un ISEE inferiore al livello massimo previsto.

Luca Tantino, delegato CASA MIA per la Provincia di Palermo, ha sottolineato che le risorse saranno distribuite a chi ne ha maggior bisogno. Andrea Monteleone, Segretario del Sindacato inquilini ANIA, ha dichiarato: “Questo Bando sul Bonus Affitto è uno strumento di equità sociale necessario a sostegno dell’economia reale dell’Isola”. La misura aiuterà a ridurre i contenziosi e gli sfratti per morosità che affliggono i tribunali siciliani.

La Regione Siciliana, seguendo l’esempio del Bonus Mutui, continua a sostenere concretamente i cittadini. Dopo aver aiutato i proprietari con mutui elevati, ora anche gli inquilini potranno beneficiare di un sostegno reale per far fronte agli elevati canoni di locazione.

