Fermato il presunto omicida del 17enne ucciso nel siracusano

Un giovane di 22 anni è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri del comando provinciale di Siracusa con l’accusa di essere il presunto autore dell’omicidio di Nicolas Lucifora (nella foto), il diciassettenne deceduto nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Francofonte, nel pieno centro della movida cittadina. Il ragazzo è stato colpito con un’arma da taglio, un coltello a scatto poi sequestrato dagli investigatori sul luogo del delitto.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Siracusa, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, le dichiarazioni dei testimoni e i rilievi effettuati sulla scena del crimine. Secondo una prima ipotesi investigativa, la lite che ha preceduto l’accoltellamento sarebbe scoppiata per motivi di lieve entità, in un contesto in cui entrambe le persone coinvolte avrebbero fatto uso di alcolici, alterando presumibilmente il proprio stato psicofisico.

La vittima sarebbe stata colpita al culmine di una rissa avvenuta per strada. Dopo aver ricevuto la coltellata, il diciassettenne è caduto a terra privo di sensi e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno interrogato diversi presenti, tra cui il ventiduenne con cui Nicolas Lucifora avrebbe avuto un diverbio. Questi è ora accusato di aver inferto il colpo fatale.

Alle attività investigative hanno partecipato anche i militari dell’Arma delle stazioni di Francofonte e dell’aliquota operativa di Augusta, sotto il coordinamento del nucleo investigativo di Siracusa.

