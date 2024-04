Bilanci positivi e visione futura per l’Ordine degli Ingegneri di Catania

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, forte di quasi 6mila iscritti e di un solido stato di salute, ha recentemente tenuto la sua Assemblea degli iscritti. Durante questo incontro, è emerso un quadro dettagliato sia dal punto di vista finanziario che progettuale. Il presidente Mauro Scaccianoce (nella foto in basso) ha evidenziato un periodo di intensa attività, durante il quale l’Ordine ha promosso diverse iniziative focalizzate sulle sfide e le opportunità del territorio, nonché sul continuo sviluppo della professione ingegneristica.

Uno degli eventi di rilievo è stato il Congresso nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 professionisti provenienti da tutta Italia. Questo congresso ha offerto una preziosa opportunità per mettere in luce questioni cruciali, come la sicurezza sismica e le difficoltà legate alla normativa fiscale. In particolare, si è discusso del decreto che impedisce la cessione e lo sconto in fattura per alcuni lavori, ostacolando la ricostruzione post-sisma di Santo Stefano del 2018.

L’Ordine si è impegnato anche su altri fronti, tra cui la questione dell’equo compenso e la promozione di una formazione universitaria più completa, che includa tirocini organizzati dagli Ordini professionali. Questo approccio mira a garantire competenze adeguate in ambito scientifico, tecnico e deontologico agli ingegneri in formazione.

Dal punto di vista numerico, l’Ordine ha registrato una leggera crescita degli iscritti rispetto all’anno precedente, con un totale di 5.916 ingegneri, di cui 5.567 nella sezione A e 349 nella sezione B. I bilanci, presentati dal tesoriere Salvatore Rapisarda, sono stati approvati all’unanimità, dimostrando una gestione finanziaria solida ed efficace.

Infine, l’attenzione è stata rivolta alla formazione, con un focus sui corsi organizzati in collaborazione con la Fondazione e finalizzati a garantire un continuo aggiornamento e miglioramento professionale per gli ingegneri.

