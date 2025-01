Matteo Manetta riconfermato alla guida della Cisl Scuola Messina

Matteo Manetta è stato confermato alla guida della Cisl Scuola di Messina per i prossimi quattro anni. La rielezione è avvenuta durante il Congresso provinciale, svoltosi al Capo Peloro Resort, alla presenza di Salvo Inglima, segretario nazionale della Cisl Scuola, Francesca Bellia, segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, e Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina.

Manetta, che sarà affiancato in segreteria da Angelo Aliffi e Virginia Caffo, ha delineato le priorità del suo nuovo mandato. «Saranno quattro anni intensi perché ci sarà tanto da fare», ha dichiarato. Tra le principali sfide individuate, il miglioramento dell’edilizia scolastica, il contrasto alla dispersione scolastica, particolarmente grave nel territorio messinese, e l’adozione delle nuove tecnologie nel sistema scolastico.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole richiederà, secondo Manetta, una formazione specifica per docenti e personale scolastico. «I lavoratori della scuola avranno un ruolo fondamentale in questo sviluppo», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un’adeguata preparazione per affrontare i cambiamenti tecnologici in arrivo.

Il segretario generale ha evidenziato anche l’impegno della Cisl, sia a livello nazionale che provinciale, per garantire che il mondo della scuola sia pronto ad accogliere queste innovazioni e per sostenere il personale nell’affrontare le sfide che attendono il settore nei prossimi anni.

