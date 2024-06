Autovelox e dispositivi Scout a Messina fino all’8 giugno, dove sono

La Polizia Municipale di Messina ha avviato continui controlli di velocità tramite autovelox e infrazioni del Codice della Strada con dispositivi Scout, previsti fino all’8 giugno 2024. L’obiettivo è prevenire incidenti stradali e sanzionare il mancato rispetto dei divieti di sosta. Le verifiche con autovelox interesseranno vari tratti delle Strade Statali e principali arterie cittadine: sulla SS 114 Giampilieri dal Km 15,000 al Km 15,700; sulla SS 113 Mortelle dal Km 11,700 al Km 12,200; su via Circuito Torre Faro; e su via Consolare Pompea dal Km 7,500 al Km 8,000.

Parallelamente, i dispositivi Scout monitoreranno altri punti strategici: la SS 114 tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da Villa Dante a Piazza Cairoli andata e ritorno; via Industriale tra Samperi e S. Cecilia; via La Farina tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro andata e ritorno; piazza Duomo, nell’isola pedonale; viale della Libertà tra Giostra e Prefettura, e tra la rotatoria Annunziata e Giostra andata e ritorno; viale Boccetta tra Garibaldi e viale Principe Umberto andata e ritorno; via Palermo; corso Garibaldi tra Prefettura e Cairoli andata e ritorno; via T. Cannizzaro, tra corso Cavour e viale Italia andata e ritorno; e piazza della Repubblica.

La Polizia Municipale sollecita gli automobilisti a osservare rigorosamente i limiti di velocità per ridurre la gravità degli incidenti stradali. Inoltre, insiste sull’importanza di seguire le norme di circolazione stradale, evitando la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

