Controlli della velocità sulla A18 e A20 Messina, dove e quando

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte stradali interessate dai controlli di velocità per la settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2024. L’iniziativa mira a promuovere il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti stradali.

I controlli saranno effettuati sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità. Gli interventi sono previsti nei giorni 25, 26, 28, 29 e 30 novembre 2024, alternando entrambe le direzioni di marcia.

Le norme attualmente in vigore stabiliscono i seguenti limiti di velocità: sulle autostrade, 130 km/h, ridotti a 110 km/h in caso di condizioni meteorologiche avverse; sulle strade extraurbane principali, 110 km/h, con una riduzione a 90 km/h in caso di maltempo.

Le sanzioni variano in base all’entità del superamento del limite. Per chi supera il limite fino a 10 km/h, le multe oscillano tra 42 e 173 euro. Nel caso di velocità superiore al limite di oltre 10 km/h ma fino a 40 km/h, la sanzione varia tra 173 e 694 euro, con decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se si supera il limite di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, le multe possono raggiungere i 2.170 euro, con 6 punti tolti dalla patente e la sospensione della stessa da uno a tre mesi. Oltre i 60 km/h, le sanzioni salgono a un massimo di 3.382 euro, con decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da sei a dodici mesi. La recidiva biennale prevede la revoca della patente.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁