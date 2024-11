Fiorella Mannoia in Sicilia con due concerti a Catania e Palermo

Fiorella Mannoia approda in Sicilia con il tour “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, arricchendo il suo calendario con due date imperdibili. Il 1° dicembre sarà protagonista al Teatro Metropolitan di Catania, mentre il giorno successivo, il 2 dicembre, salirà sul palco del Teatro Biondo di Palermo. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Dopo aver registrato il tutto esaurito durante le tappe estive, che si sono svolte in alcune delle più suggestive location italiane, la tournée prosegue con una serie di appuntamenti che attraversano l’Italia da nord a sud. Il percorso autunnale della cantante è stato inaugurato con due date speciali l’11 e il 12 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e proseguirà nei maggiori teatri italiani fino a dicembre.

Ad accompagnare Fiorella Mannoia in questo tour è l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. Il repertorio presenterà i grandi successi della cantante in versioni rinnovate, arricchite da nuovi arrangiamenti orchestrali. Il concerto segna anche l’esordio dal vivo di “Disobbedire”, il nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album di inediti prevista per il 29 novembre. La canzone, descritta come un inno alla libertà, invita a riflettere sull’importanza dell’autenticità in un mondo che spesso favorisce il conformismo.

