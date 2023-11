Incidente sul lungomare di Furci: due giovani in ospedale

Nella serata di sabato, intorno alle 22:00, si è verificato un incidente stradale lungo il lungomare di Furci Siculo, precisamente in prossimità di via Interdonato, che ha coinvolto uno scooter e una Peugeot. L’evento ha comportato il ricovero in ospedale di due giovani residenti a Furci.

I due ragazzi, entrambi minorenni, stavano percorrendo la strada a bordo del loro scooter quando si sono scontrati con una Peugeot, alla guida della quale vi era una donna. La Peugeot viaggiava in direzione Messina e si apprestava ad immettersi lungo la via Interdonato quando è stato inevitabile lo scontro con il mezzo a due ruote proveniente dalla direzione opposta.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo i carabinieri della stazione di Santa Teresa di Riva insieme a due ambulanze del servizio 118. I soccorritori hanno prontamente assistito i giovani feriti e li hanno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti a causa dei traumi subiti nell’incidente.

Al momento, le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine per stabilire le cause precise dello scontro tra lo scooter e la Peugeot. Gli inquirenti stanno procedendo con le dovute verifiche per chiarire l’accaduto in modo dettagliato.

© Riproduzione riservata.