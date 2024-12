Stabilizzati 142 lavoratori al Policlinico Rodolico di Catania

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” prosegue il percorso di stabilizzazione del personale con una significativa operazione di assunzioni a tempo indeterminato. La decisione, approvata attraverso una delibera del direttore generale Gaetano Sirna, coinvolge 142 professionisti che fino a oggi erano inquadrati con contratti a termine in diverse aree disciplinari.

Nello specifico, l’operazione interessa 30 dirigenti medici e 112 tra infermieri, tecnici e personale amministrativo. Tra i dirigenti medici, le assunzioni riguardano 15 professionisti in anestesia e rianimazione, 8 in medicina d’emergenza-urgenza, 2 in pediatria e uno rispettivamente in anatomia patologica, chirurgia pediatrica, ematologia, ginecologia e ostetricia, e neurologia. Per quanto riguarda il comparto, si tratta di 99 infermieri, 3 tecnici di radiologia medica, 3 tecnici di laboratorio biomedico, un’ostetrica e 6 assistenti amministrativi.

L’iniziativa si inserisce nel piano strategico aziendale mirato a garantire stabilità e alta specializzazione nell’assistenza sanitaria. La direzione sottolinea come questo processo contribuisca non solo a valorizzare i lavoratori, ma anche a potenziare l’efficacia e la qualità delle prestazioni sanitarie, in linea con la dotazione organica e il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

La stabilizzazione punta a ridurre il turnover, migliorare l’efficienza organizzativa e promuovere un ambiente lavorativo positivo, rafforzando la fiducia e la motivazione del personale. La firma dei nuovi contratti segna un momento importante per i lavoratori, ora definitivamente fuori dal precariato, con un riconoscimento formale del loro impegno professionale.

