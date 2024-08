Roberto Insigne firma il successo del Palermo a Cremona

Il Palermo ottiene la sua prima vittoria stagionale nel campionato, superando la Cremonese 1-0 allo stadio Giovanni Zini grazie a un gol decisivo di Roberto Insigne al 31′ del secondo tempo. La partita, caratterizzata da un intenso assedio dei padroni di casa, è stata sbloccata da un rapido contropiede orchestrato da Brunori, il quale ha servito immediatamente Di Francesco, che ha a sua volta trovato Insigne libero di insaccare sul secondo palo.

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha effettuato diverse modifiche nella formazione iniziale rispetto alla precedente gara, escludendo tra gli altri Diakité e inserendo Pierozzi e Lund come esterni di difesa. In attacco, ha schierato Di Mariano ed Henry dall’inizio. Il Palermo ha sofferto per gran parte della gara, con Desplanches protagonista di una prestazione di alto livello, inclusa una parata decisiva su un potente tiro a giro di Sernicola, deviato sotto la traversa.

La Cremonese, guidata da Giovanni Stroppa, ha spinto in avanti soprattutto nel secondo tempo e si è vista annullare un gol di Majer nel primo tempo per una spinta in area. Nonostante l’assalto finale, con Johnsen e Barbieri vicini al pareggio nei minuti di recupero, il Palermo è riuscito a mantenere il vantaggio. Importanti sono stati anche gli ingressi di Verre, che ha sostituito Ranocchia per migliorare le ripartenze, e Baniya, che ha fornito un contributo difensivo negli ultimi assalti cremonesi.

Tra le note di cronaca, l’arbitro Fourneau ha diretto la partita senza episodi controversi, assegnando cinque ammonizioni tra le due squadre. Alla fine, la Cremonese ha collezionato otto calci d’angolo contro i cinque del Palermo, che ha saputo resistere e difendere il risultato fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Palermo si prepara ad affrontare il Cosenza nella prossima sfida casalinga al Barbera.

