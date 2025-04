Il Coro Lirico Siciliano protagonista al Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, giunto alla sua nuova edizione, porta la musica nei luoghi storici di Sicilia, dove la magia della mitologia incontra l’arte. Diretto da Francesco Costa e promosso dal Coro Lirico Siciliano, presieduto da Alberto Munafò Siragusa, l’evento si svolgerà dal luglio al settembre, con oltre quaranta tappe in location di grande valore archeologico e naturale.

La manifestazione si distingue per la sua capacità di coniugare la musica con l’essenza del mito. “Nel nostro progetto – spiegano Costa e Munafò Siragusa – la musica torna a vivere tra cielo e mare, alimentata dalla bellezza attica. Il concetto di ‘Respirare il Mito’ racchiude questa dimensione culturale e artistica.” La manifestazione si sviluppa come un viaggio attraverso la storia, con l’obiettivo di far rivivere le melodie dell’antichità in contesti straordinari.

Un evento di particolare rilievo sarà la rappresentazione dell’opera verdiana Aida, che sarà eseguita in tre teatri antichi siciliani: Siracusa, Tindari e Taormina, con un cast di altissimo livello, tra cui il soprano sudafricano Pumeza Matshizika. La produzione, diretta da Filippo Arlia, include una novità assoluta con la prima esecuzione del coro “palestriniano” nell’Atto III, curata dall’edizione critica di Anselm Gerhard.

Il festival prosegue la collaborazione con l’Associazione “Sicilia, turismo per Tutti”, che promuove la traduzione simultanea dell’opera lirica in Lingua dei Segni, un’iniziativa che ha contribuito a una maggiore inclusività. Non mancheranno omaggi a compositori come Ennio Morricone, con eventi in programma il 12 luglio e il 2 agosto, e un’interpretazione unica del capolavoro di Orff Carmina Burana, che vedrà la partecipazione del soprano Sumi Jo.

Un’altra novità del 2025 sarà l’introduzione della sezione Musica & Natura, con performance in scenari naturali come le saline di Marsala e le Madonie. La programmazione, che abbraccia un ampio arco temporale, conferma il festival come un appuntamento di riferimento internazionale, in grado di combinare arte, cultura e storia in una serie di eventi unici.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁