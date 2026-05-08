Alascia nominata consulente dell’assessorato Istruzione

L’avvocato Francesca Alascia è stata designata consulente dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Mimmo Turano. La nomina è stata formalizzata attraverso un apposito decreto assessoriale.

Alascia, componente del consiglio comunale di Sant’Agata di Militello dal 2018, si occuperà delle attività di raccordo con l’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria. L’incarico prevede il confronto con gli enti locali interessati e con i dirigenti scolastici coinvolti nei diversi interventi programmati sul territorio.

Tra le funzioni affidate alla neo consulente rientra anche la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l’attuazione delle opere previste nell’ambito dell’edilizia scolastica e universitaria.

Nel commentare la nomina, Francesca Alascia ha espresso parole di ringraziamento nei confronti dell’assessore regionale Mimmo Turano e del commissario regionale della Lega per Salvini Premier, il senatore Nino Germanà.

“Ringrazio l’Assessore on. avv. Mimmo Turano e il Commissario regionale della Lega per Salvini Premier, il senatore Nino Germanà, per questo importante riconoscimento”, ha dichiarato Alascia. “Affronterò questo incarico con il massimo impegno, mettendo a disposizione le mie competenze e operando con dedizione e senso di responsabilità”.

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