Vittoria esterna del Messina Volley contro l’Unime 3-1

Nella tredicesima giornata del Campionato di Serie C femminile, il Messina Volley ha ottenuto una vittoria esterna contro l’Unime, imponendosi per 3-1 alla Cittadella Universitaria. La formazione allenata da Francesco Trimarchi ha inizialmente ceduto il primo set, per poi conquistare i tre parziali successivi, consolidando il secondo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Polisportiva Nino Romano.

L’inizio del match ha visto le padrone di casa portarsi avanti grazie a due pallonetti di Silvia Migale. La risposta ospite non si è fatta attendere, con Giulia Mondello e un ace di Michela Laganà che hanno riequilibrato la situazione. Dopo una fase di equilibrio, l’Unime ha trovato lo sprint decisivo con Claudia Gragnano e Chiara Salvatore, chiudendo il set 25-21.

Nel secondo parziale, l’Unime ha tentato di imporre il proprio ritmo, ma il Messina Volley ha reagito con Giovanna Biancuzzo e Sara Arena, piazzando un break decisivo. Laganà ha firmato l’ace del +12, mentre Mondello ha chiuso il set sul 15-25.

Il terzo set ha visto le ospiti partire con determinazione, scavando subito un solco con Giulia Pecoraro e Arena M. Unime ha tentato di ricucire lo strappo, ma Biancuzzo e Mondello hanno aumentato il divario, permettendo al Messina Volley di chiudere 12-25.

Nell’ultimo parziale, l’equilibrio iniziale è stato spezzato dal Messina Volley con Biancuzzo e Arena M., che hanno portato le ospiti avanti. L’Unime ha tentato di rientrare con Salvatore e Gragnano, ma Mondello e Biancuzzo hanno siglato il vantaggio definitivo. Il muro di Biancuzzo ha chiuso l’incontro sul 21-25.

A fine gara, coach Trimarchi ha sottolineato le difficoltà affrontate: “I derby sono sempre imprevedibili e la classifica conta poco”. Marika Arena, ex Unime, ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto”. Il Messina Volley conquista così la sua ottava vittoria consecutiva, rafforzando la propria posizione ai vertici della classifica.

