A Brolo “Insieme l’estate è più bella”, attività estive aperte a tutti

Un’estate all’insegna della condivisione, dell’inclusione e delle attività sociali. L’associazione “Semplice…MENTE Insieme Odv” ha annunciato l’organizzazione della colonia estiva “Insieme l’estate è più bella”, in programma dal 15 giugno al 31 luglio nella sede di via G. Verdi 37 a Brolo.

Le attività si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e saranno aperte a persone di tutte le età e condizioni, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione e partecipazione condivisa. L’iniziativa prevede un numero massimo di 15 partecipanti.

Nel corso delle giornate saranno proposti laboratori creativi, attività manuali, passeggiate, momenti di relax e altre iniziative pensate per incentivare la socializzazione e il benessere dei partecipanti. Gli organizzatori evidenziano inoltre una particolare attenzione verso le persone fragili, attraverso un ambiente definito sereno, rispettoso e inclusivo.

L’associazione sottolinea come il progetto nasca con l’intento di creare uno spazio accogliente in cui ciascuno possa sentirsi parte integrante del gruppo, condividendo esperienze e instaurando relazioni autentiche. “Inclusione al 100%” è la parola chiave scelta per descrivere il percorso estivo promosso dall’Odv.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 giugno. Per informazioni è possibile contattare Marisa al numero 3483724689, Marilena al 3280331593 oppure Melina al 3206636216.

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