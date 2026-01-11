Emergenza influenza a Palermo, Firenze istituisce l’unità di crisi

A Palermo è stata attivata un’unità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale. Il provvedimento è stato disposto dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e assicurare una risposta organizzata e tempestiva sull’intero territorio provinciale.

L’organismo nasce in un contesto caratterizzato da un incremento dei casi influenzali e mira a garantire un raccordo costante tra i diversi ambiti dell’assistenza sanitaria. A farne parte sono il direttore sanitario Antonino Levita, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Domenico Mirabile, il direttore del Dipartimento Cure Primarie Salvatore Vizzi, il direttore del Dipartimento Attività ospedaliere Antonino Di Benedetto e il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Emanuele La Spada.

L’unità di crisi avrà il compito di seguire in modo continuativo l’andamento dei contagi influenzali, coordinando le azioni di prevenzione e assistenza e intervenendo sull’organizzazione dei servizi sanitari, sia territoriali sia ospedalieri. Tra le priorità individuate rientrano il miglioramento dell’efficienza dei percorsi di cura, il rafforzamento del collegamento tra i diversi livelli assistenziali e l’adozione di misure utili a fronteggiare eventuali criticità legate alla pressione sui servizi.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione e all’incremento delle vaccinazioni antinfluenzali, oltre all’individuazione di ulteriori posti letto da destinare ai pazienti che dovessero sviluppare complicanze respiratorie. L’insediamento ufficiale dell’unità di crisi è previsto per martedì, presso la sede dell’Asp di via Cusmano, dove prenderanno avvio le attività di coordinamento e monitoraggio.

