CambiAmo Capo: “Piano di riequilibrio, fase critica per il Comune”

Il gruppo consiliare di opposizione CambiAmo Capo ha diffuso una nota in cui prende atto dell’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Capo d’Orlando, sottolineando che il provvedimento rappresenta un passaggio delicato e non un risultato da celebrare. I consiglieri osservano che il parere favorevole al Piano conferma in modo formale l’entità del debito comunale, quantificato in 46 milioni di euro, destinato a gravare sulla comunità per i prossimi vent’anni.

Nella nota si evidenzia che l’atto certifica una condizione di sovraindebitamento strutturale e viene definito “la prova dell’eredità lasciata dalle precedenti gestioni”. I rappresentanti di CambiAmo Capo ricordano che la scelta dell’Amministrazione era tra una gestione commissariale e un percorso di riequilibrio interno, evidenziando che la seconda opzione non riduce la complessità della situazione. L’Assessore al Bilancio viene invitato a garantire “piena trasparenza” sulle cause che hanno condotto all’attuale quadro finanziario e sulle misure da adottare nei prossimi anni.

Secondo il gruppo consiliare, la sostenibilità del Piano sarà rivalutata ogni semestre, mantenendo il Comune in una condizione di “estrema fragilità”. La nota richiama anche il rischio di ulteriori sacrifici per i cittadini, tra pressione fiscale stabile ai livelli più elevati, possibili riduzioni dei servizi e nuove alienazioni del patrimonio comunale.

CambiAmo Capo annuncia che monitorerà l’attuazione del Piano, ritenendolo “un’ultima possibilità per evitare il commissariamento”, e afferma che l’approvazione non equivale ad “assoluzione politica”. La comunicazione è firmata da Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio.

👁 Articolo letto 132 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.