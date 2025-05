Detenuto si toglie la vita al carcere Pagliarelli di Palermo

Un detenuto di 43 anni si è tolto la vita all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo, impiccandosi nel reparto destinato ai reclusi con problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti. L’uomo stava scontando una pena per spaccio e rapina, con una detenzione prevista in scadenza entro meno di un anno. La sua situazione era seguita da un’équipe specializzata che aveva già avviato i contatti con una comunità per il recupero, in attesa del rilascio e della successiva accoglienza fuori dalla struttura penitenziaria.

Nonostante l’intervento tempestivo degli agenti penitenziari e dei soccorsi, i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo. Gioacchino Veneziano, rappresentante della Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia, ha commentato l’evento evidenziando come «questo suicidio si aggiunga alla lunga lista di tragedie simili nelle carceri italiane». Veneziano ha inoltre sottolineato la «grave carenza di personale, problema che ricade ingiustamente sulle spalle degli agenti di polizia penitenziaria», richiamando l’attenzione sulle difficoltà operative all’interno degli istituti penitenziari.

