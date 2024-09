Arrestato dipendente alberghiero per violenza sessuale su due colleghi

Recentemente, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 38 anni, originario del nord Italia, per il reato di “violenza sessuale aggravata e continuata” commessa nei confronti di due ragazzi maggiorenni. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita in Calabria, attuale luogo di lavoro dell’indagato.

I presunti abusi sarebbero avvenuti nel giugno scorso a Giardini Naxos, durante il periodo in cui l’indagato era impiegato presso una struttura alberghiera locale. Le accuse sono emerse a seguito delle denunce presentate dalle due vittime, colleghi dell’indagato, che hanno descritto dettagliatamente quanto subito. Le dichiarazioni delle vittime, insieme a quelle di alcuni testimoni, hanno fornito agli inquirenti elementi sufficienti per avviare un’indagine approfondita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire le dinamiche degli eventi e a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Il Pubblico Ministero, titolare delle indagini, ha delegato ai militari dell’Arma il compito di raccogliere prove ulteriori, che sono state successivamente condivise con il GIP. Quest’ultimo, valutati i materiali probatori raccolti, ha ritenuto necessario l’arresto dell’indagato, emettendo l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’arresto è stato eseguito in Calabria, dove l’indagato attualmente lavora, con l’accusa di aver abusato sessualmente, in diverse occasioni, dei suoi colleghi più giovani durante il periodo di impiego presso l’hotel di Giardini Naxos. L’indagine continua sotto la direzione della Procura di Messina, mentre il 38enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

