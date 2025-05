Amputato l’arto al giovane operaio soccorso d’urgenza ad Itala

È stato sottoposto all’amputazione dell’avambraccio destro il giovane operaio di origine tunisina coinvolto in un grave incidente sul lavoro verificatosi dieci giorni fa nel cantiere del raddoppio ferroviario di Itala. L’operaio, identificato come A. S., ventenne, era rimasto vittima di una folgorazione causata da una potente scarica elettrica durante le attività di realizzazione delle strutture in cemento armato.

L’intervento di emergenza è stato eseguito dopo il trasferimento iniziale al Policlinico di Messina, da cui il paziente è stato successivamente trasportato con elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stato ricoverato presso il Centro grandi ustioni.

I medici hanno tentato in ogni modo di preservare l’arto compromesso, ma le lesioni riportate hanno reso necessaria la procedura chirurgica di amputazione. L’incidente ha interessato un cantiere affidato da Rete Ferroviaria Italiana al Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, impegnato nel progetto di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria.

