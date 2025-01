Policlinico di Messina e sindacati medici siglano accordo integrativo

Presso il Policlinico AOU G. Martino di Messina è stato siglato il contratto collettivo integrativo aziendale attuativo del CCNL del Servizio Sanitario Nazionale. L’intesa è stata formalizzata tra la Direzione dell’Azienda e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e sanitaria.

Questo contratto rappresenta uno strumento chiave per applicare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, le disposizioni contenute nel contratto nazionale, con particolare attenzione alle specificità operative e gestionali di una struttura di natura universitaria come il Policlinico messinese.

La Direzione aziendale ha mostrato piena disponibilità nel promuovere la valorizzazione delle professionalità interne, prevedendo anche un riconoscimento economico adeguato. Tale approccio mira a favorire il progresso professionale del personale sanitario e a rafforzare le competenze già presenti all’interno dell’azienda.

“Esprimiamo soddisfazione per questo risultato,” ha dichiarato il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito, sottolineando la volontà di proseguire il dialogo costruttivo con i sindacati. “L’obiettivo dell’Azienda è incentivare la crescita attraverso la valorizzazione delle competenze e delle professionalità degli operatori sanitari.”

Nelle prossime settimane è prevista l’approvazione del regolamento per la graduazione degli incarichi, cui seguirà la relativa attribuzione, un passo fondamentale per strutturare e rendere operativo il sistema integrativo appena approvato. Questo processo si colloca in una strategia più ampia di sviluppo organizzativo e miglioramento continuo del servizio sanitario locale.

© Riproduzione riservata.

