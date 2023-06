30 arresti per traffico di droga e armi tra Messina, Palermo e Lombardia

Sgominato traffico di droga e armi tra Sicilia e Lombardia: 30 arresti in un’operazione condotta dalla Dda di Milano. Coinvolte Messina e Palermo, l’associazione criminale è accusata di traffico internazionale, riciclaggio e autoriciclaggio. Arresti in corso in diverse province.

Sgominato traffico di droga e armi tra Sicilia e Lombardia: 30 arresti Un’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano ha portato all’arresto di 30 persone coinvolte in un traffico di droga e armi tra la Sicilia e la Lombardia, con Messina e Palermo al centro dell’attività criminale.

I carabinieri di Monza, sotto il coordinamento della Dda di Milano, hanno smantellato un’associazione criminale dedita al traffico nazionale ed internazionale di sostanze illecite e armi, nonché al riciclaggio e autoriciclaggio.

I reati contestati agli indagati ammontano a 221 capi d’imputazione. Le operazioni di arresto sono ancora in corso nelle province di Monza Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Palermo, Trieste e Udine, con l’intervento dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Monza Brianza e delle unità locali dell’Arma.

© Riproduzione riservata.