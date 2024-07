“L’amicizia” del brolese Mattia Lenzo vince a Perugia

Presso la Biblioteca Comunale San Matteo degli Armeni di Perugia, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della VI edizione del premio Mario Lodi, dedicato al tema “Polemos: capire le ragioni del conflitto per costruire la pace”. L’evento ha visto una significativa affluenza di pubblico, riflettendo la consapevolezza del periodo di conflitto che alcune nazioni stanno attraversando. L’obiettivo del tema era di stimolare una riflessione concreta sulla pace, attraverso un percorso che partisse dal riconoscimento dei disequilibri nell’animo umano e nella società.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Amica Sofia”, in collaborazione con il laboratorio “Generare pace con Amica Sofia”. La professoressa Carmen Giuffrè di Brolo, referente regionale di “Amica Sofia”, ha proposto e sostenuto l’evento, proseguendo il suo impegno in numerose iniziative culturali nel territorio. Tra i vincitori, Mattia Lenzo, studente della classe V sez. A dell’I.C. di Brolo, ha ricevuto il premio per la categoria Scuola primaria con l’elaborato intitolato “L’amicizia”. La giuria ha apprezzato il valore delle parole, l’immaginazione e i valori morali espressi nel racconto di Mattia. Durante la cerimonia, il giovane autore ha letto il suo elaborato e ha recitato con grande perizia la Biga Alata di Platone in dialetto siciliano, ricevendo una calorosa ovazione dal pubblico.

La premiazione ha visto la partecipazione dei genitori di Mattia, Salvatore e Sara, visibilmente orgogliosi. Anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brolo, Cono Condipodero, e il Dirigente Scolastico Giacomo Arena hanno espresso la loro soddisfazione per il successo di Mattia. Arena ha dichiarato: “Complimenti al piccolo Mattia Lenzo, nostro alunno, per il risultato raggiunto in questo concorso e all’assessore Condipodero per le sue iniziative che stimolano la passione per la lettura”. Condipodero ha evidenziato il lavoro di squadra tra i docenti dell’Istituto e l’Assessorato all’Istruzione, che ha portato oltre un migliaio di alunni della scuola primaria e secondaria a frequentare assiduamente la Biblioteca Comunale, prendendo in prestito libri e effettuando ricerche bibliografiche.

