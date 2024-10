Asp Messina avvia la campagna vaccini influenzale e Covid-19

La campagna vaccinale per l’influenza e il Covid-19 2024/2025 è stata avviata oggi dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina. Il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, affermando che “vaccinarsi è un atto di responsabilità che protegge la vita di tutti”. Ha inoltre evidenziato come la vaccinazione contribuisca non solo a salvaguardare la salute individuale, ma anche a ridurre la diffusione del virus, beneficiando l’intera comunità.

La campagna, coordinata dal Direttore dell’U.O.C. SPEM, Salvatore Sidoti, si estenderà a tutto il territorio della provincia di Messina a partire dal 14 ottobre 2024. È rivolta a diverse categorie della popolazione, con un’attenzione particolare ai soggetti fragili. Tra questi rientrano gli over 60, i pazienti con malattie croniche, gli operatori dei servizi essenziali, e le donne in gravidanza.

La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente ai soggetti con un’età superiore ai 60 anni e a quelli con patologie che potrebbero esporli a complicanze legate all’influenza. Sono inclusi anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le donne in gravidanza e il personale in contatto con animali. Quest’anno, particolare attenzione sarà posta anche alla somministrazione del vaccino contro la Difterite-Tetano-Pertosse per le donne incinte tra la 27ª e la 36ª settimana, in linea con le raccomandazioni ministeriali, per prevenire complicazioni nei neonati.

Inoltre, è prevista la vaccinazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale per le donne con parto presunto tra novembre 2024 e marzo 2025 e per i nuovi nati. Gli anticorpi monoclonali, somministrati a neonati e soggetti fragili over 60, sono considerati efficaci nel ridurre la gravità delle infezioni respiratorie.

Le vaccinazioni saranno eseguite presso gli ambulatori dei medici di base aderenti, gli Ambulatori Vaccinali di Messina e provincia, o presso le farmacie convenzionate per chi ha più di 18 anni.

