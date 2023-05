Scontro tra moto a Milazzo, 16enne in condizioni critiche al Policlinico

Oggi pomeriggio, un terribile incidente stradale ha sconvolto la serenità di una famiglia messinese. Una sedicenne si trova ora in condizioni critiche al Policlinico di Messina, dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro tra due scooter in via Palmara.

La ragazza viaggiava in sella ad un ciclomotore “Scarabeo” quando è stata coinvolta in una collisione con un’altra moto di maggiore cilindrata intorno alle 15,30. L’incidente ha provocato anche il ferimento di altri due ragazzi, uno dei quali è stato trasferito al Policlinico con prognosi riservata per una serie di traumi.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, la sedicenne era in sella allo scooter insieme ad un’altra ragazza che al momento non risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, le condizioni della sedicenne sono apparse subito molto gravi e i medici del Policlinico di Messina stanno lottando per salvarle la vita.

