Trovata con oltre 3 chili di cocaina in auto, arrestata agli imbarcaderi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno recentemente effettuato un arresto per detenzione di stupefacenti. Una donna di 41 anni è stata fermata durante un posto di controllo presso gli imbarcaderi, proveniente da Villa San Giovanni. La conducente è stata trovata in possesso di oltre 3 kg di cocaina, nascosti nel veicolo. La persona è stata arrestata e la droga è stata sequestrata per ulteriori analisi presso il R.I.S. Carabinieri di Messina.

Si stima che la quantità sequestrata avrebbe potuto generare fino a 15.000 dosi di cocaina sul mercato illegale. Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida. – Immagine di repertorio.

